Galleria Sant’Alessio, i sindaci di Mapello e Ponte San Pietro: «È pericolosa, ora gli autovelox»

L’APPELLO. I primi cittadini scrivono al prefetto: «Vorremmo incontrarlo per illustrargli la situazione della viabilità in zona»

L’incidente mortale avvenuto venerdì 11 luglio nella galleria Sant’Alessio sulla strada statale 342 dir, tratto dell’Asse interurbano di Bergamo, tra Mapello e Ponte San Pietro, e costato la vita al diciassettenne Lucas Rojas Vacas è solo l’ultimo di una serie incidenti gravi e anche mortali da quando è stata terminata la realizzazione della strada. E come sempre accade, gli incidenti fanno notizia ma poi, trascorso qualche giorno, cadono nell’oblio: ma quando si verifica di nuovo un grave incidente anche i social si risvegliano con centinaia di commenti e critiche. Nella fattispecie per dire che il tratto iniziale della galleria Sant’Alessio è pericoloso.

Le contromisure

Da evidenziare che l’Asse interurbano è stato realizzato dalla Provincia, ente che qualche anno fa ha effettuato delle piccole modifiche alla galleria e ha installato all’entrata di Mapello (di fronte al centro commerciale «Continente») un pannello luminoso con evidenziato il limite di velocità. Da circa due anni la competenza della strada statale Briantea e dell’Asse e ritornata all’Anas, che ha illuminato la galleria. On line c’è chi consiglia di installare su quel tratto famigerato di galleria, in mezzo alle due corsie, un new-jersey per impedire al veicolo che scende in galleria di invadere la corsia opposta.

«Questa problematica relativa alla sicurezza stradale è importante e riteniamo opportuno che le strade dell’Isola, e in particolare l’Asse interurbano, siano in grado di garantire appieno la sicurezza» Inoltre l’Amministrazione comunale di Mapello era intenzionata a installare un autovelox per obbligare gli utenti della strada a ridurre la velocità e aveva chiesto un parere ad Anas, la quale, però, non si è espressa in modo favorevole.

L’intervento dei sindaci

I sindaci di Mapello, Alessandra Locatelli, e di Ponte San Pietro, Matteo Macoli, anche alla luce dell’ultimo incidente mortale si sono confrontanti e affermano: «Questa problematica relativa alla sicurezza stradale è importante e riteniamo opportuno che le strade dell’Isola, e in particolare l’Asse interurbano, siano in grado di garantire appieno la sicurezza, sempre nell’ambito di una guida corretta degli utenti e l’Anas a garantire sempre la funzionalità . Quindi - proseguono i sindaci - abbiamo deciso di scrivere al prefetto, chiedendogli un incontro per illustrargli la grave situazione dell’Asse e, nel complesso, la viabilità della zona, e per chiedere l’autorizzazione a installare due autovelox sui due lati della galleria uno in entrata da Mapello e l’altro in entrata da Ponte San Pietro».

Già tre mortali