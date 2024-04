Lunedì 8 aprile l’addio al 63enne precipitato sul Resegone

Saranno celebrati lunedì alle 15 nella parrocchiale di Ambivere i funerali di Giancarlo Botti, il 62enne morto domenica a seguito delle gravi lesioni riportate in seguito a una caduta in montagna. L’uomo, iscritto al Cai di Ponte San Pietro, era scivolato lunedì 8 aprile durante un’escursione in compagnia di due amici lungo il canalone Comera, sul versante lecchese del Resegone, facendo un volo di almeno una trentina di metri.

Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Botti si è spento domenica. La notizia si è sparsa velocemente, destando molto dispiacere in paese, dove Botti era molto apprezzato, anche per il suo contributo come volontario in parrocchia. Inoltre la moglie Daniela è una stimata insegnante alla primaria di Ambivere e in tanti, già in questi giorni, hanno voluto farle sentire la propria vicinanza, così come ai figli Andrea ed Eleonora.