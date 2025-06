Aggressione al sindaco di Caravaggio, solidarietà e inquietudine in centro

Sta suscitando numerose reazioni la rissa scoppiata domenica sera a Caravaggio con il coinvolgimento di alcuni minori della città, italiani e stranieri. Il fatto è salito agli onori della cronaca soprattutto perché il sindaco Claudio Bolandrini, intervenuto in via Bernardo da Caravaggio, è stato aggredito dal genitore di una ragazzina. Residenti e commercianti della zona hanno avvertito l’episodio come il culmine di una situazione che si sta perpetrando da mesi e che si è aggravata da quando sono terminate le scuole: fino a tarda notte diversi gruppi di ragazzini (i cosiddetti «maranza») bazzicano per il centro creando disturbo della quiete pubblica e problemi di ordine pubblico.

Inquietudine tra i commercianti

Fra gli esercenti, tra cui i bar che tengono aperto fino a tardi, non c’è paura, ma serpeggia una sensazione di inquietudine: «Una domenica sera – racconta il titolare della gelateria Daniel’s, in piazza Locatelli – ho visto nella piazza della chiesa due ragazzini prendersi a botte. Gli stessi, pochi giorni dopo, bazzicavano di fronte alla mia gelateria e allora non ho potuto fare altro che preoccuparmi». Dello stesso avviso la titolare del Bar Centrale, in piazza Garibaldi: «Vedo diversi gruppi di ragazzini scorrazzare di fronte al bar – afferma –. Non danno grossi problemi, ma ammetto che delle sere sono stata costretta a mandarne fuori qualcuno perché faceva troppo casino».

Le testimonianze dei residenti

E sono molti i residenti del centro che, soprattutto sui social, si lamentano proprio del baccano che i gruppi di giovanissimi causano fino a tarda notte, ma anche per i comportamenti sopra le righe: «Stasera quattro “maranza” – scrive una residente in via Spartaco – prendevano i sassi dalle aiuole e se le tiravano tra loro. Li ho richiamati temendo che potessero colpire la mia auto. Uno mi ha preso in giro e dopo poco sono tornati in quindici».

Le reazioni politiche

Quanto accaduto domenica ha suscitato reazioni anche a livello politico. Dal locale circolo di Fratelli d’Italia è arrivata una critica all’attività dell’amministrazione comunale sul fronte della sicurezza: «I cittadini sono esasperati – afferma la presidente, Lucia Agresti –. Il senso di insicurezza e di paura è sempre più diffuso. L’amministrazione ha sempre negato, accusandoci di ingiustificato allarmismo e di avere meri fini elettorali. Ma oggi, a elezioni ancora lontane, si può dire che avevamo ragione».