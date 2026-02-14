Blitz anti prostituzione, 22 donne identificate e 50 persone controllate

Nella serata di giovedì 12 febbraio, la Polizia di Stato di Bergamo ha dato il via a un’importante operazione di controllo del territorio, mirata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. L’iniziativa, coordinata dalla squadra mobile con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha coinvolto diversi comuni della provincia, concentrandosi principalmente su aree note per il fenomeno.

I Comuni coinvolti

I primi accertamenti e le dichiarazioni raccolte non hanno evidenziato, al momento, elementi che possano suggerire situazioni di violenza o coercizione ai danni delle donne coinvolte L’operazione ha riguardato i comuni di Palosco, Seriate, Cavernago, Calcinate, Lallio, Dalmine, Osio Sopra e Osio Sotto, con una particolare attenzione alle principali arterie provinciali, la 573 e la 122, luoghi noti per l’attività di sfruttamento.

Nel corso dei controlli, la polizia ha identificato 22 donne, in prevalenza di origine straniera, che esercitavano la prostituzione. I primi accertamenti e le dichiarazioni raccolte non hanno evidenziato, al momento, elementi che possano suggerire situazioni di violenza o coercizione ai danni delle donne coinvolte.