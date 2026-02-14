Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 14 Febbraio 2026

Blitz anti prostituzione, 22 donne identificate e 50 persone controllate

L’INTERVENTO. La Polizia di Stato di Bergamo ha condotto un’operazione straordinaria per contrastare lo sfruttamento della prostituzione, identificando 22 donne e controllando 50 persone e 20 veicoli.

Redazione Web
Redazione Web
I controlli della polizia nei Comuni più toccati dalla prostituzione
I controlli della polizia nei Comuni più toccati dalla prostituzione

Bergamo

Nella serata di giovedì 12 febbraio, la Polizia di Stato di Bergamo ha dato il via a un’importante operazione di controllo del territorio, mirata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. L’iniziativa, coordinata dalla squadra mobile con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha coinvolto diversi comuni della provincia, concentrandosi principalmente su aree note per il fenomeno.

I Comuni coinvolti

I primi accertamenti e le dichiarazioni raccolte non hanno evidenziato, al momento, elementi che possano suggerire situazioni di violenza o coercizione ai danni delle donne coinvolte

L’operazione ha riguardato i comuni di Palosco, Seriate, Cavernago, Calcinate, Lallio, Dalmine, Osio Sopra e Osio Sotto, con una particolare attenzione alle principali arterie provinciali, la 573 e la 122, luoghi noti per l’attività di sfruttamento.

Nel corso dei controlli, la polizia ha identificato 22 donne, in prevalenza di origine straniera, che esercitavano la prostituzione. I primi accertamenti e le dichiarazioni raccolte non hanno evidenziato, al momento, elementi che possano suggerire situazioni di violenza o coercizione ai danni delle donne coinvolte.

Inoltre, l’operazione ha visto l’identificazione di 50 persone e il controllo di 20 veicoli, estendendo l’azione di prevenzione anche alle aree limitrofe. Sono stati avviati anche i controlli sulla regolarità della posizione sul territorio nazionale delle persone identificate, con la possibilità di applicare sanzioni amministrative qualora fosse necessario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palosco
Bergamo
Calcinate
Cavernago
Milano
Seriate
Sociale
Prostituzione
Politica
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Questioni sociali (generico)
Polizia di Stato
Reparto Prevenzione Crimine