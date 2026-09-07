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Cronaca / Pianura Lunedì 07 Settembre 2026

Dalmine, imbocca la corsia e-Brt alla rotonda e si scontra con un’auto: «Pericolosa»

L’INCIDENTE. Lo scontro all’1 di notte tra sabato e domenica 6 settembre tra una Mazda che dall’autostrada viaggiava verso la Val Brembana e una Fiat 500.

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Dalmine, imbocca la corsia e-Brt alla rotonda e si scontra con un’auto: «Pericolosa»
La Mazda è stata urtata da una Fiat 500 che usciva dalla rotonda

«Stavo percorrendo la rotonda di Dalmine, uscendo dal casello dell’autostrada, per dirigermi verso la Val Brembana e tornare a casa, quando dalla corsia che taglia a metà la rotatoria, riservata alla e-Brt, è sbucata un’auto che mi ha centrato». A raccontare l’incidente il 31enne di San Pellegrino alla guida di una Mazda, che poco prima dell’1 di domenica 6 settembre si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 47enne, che ha imboccato la corsia centrale della rotonda in direzione di Lallio.

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«Aveva il navigatore e non si è accorto che quella era la corsia riservata all’e-Brt – prosegue il 31enne, che viaggiava insieme alla fidanzata –. Per fortuna non ci siamo fatti male, siamo andati al pronto soccorso ma ci hanno detto di rivolgerci al medico di base. I carabinieri hanno rilevato l’incidente, ma mi premeva sottolineare la pericolosità di quella rotonda».

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Il precedente

Il 27 agosto nello stesso punto un bus E-Brt e due moto hanno frenato per evitare lo scontro e una passeggera è rimasta ferita.

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