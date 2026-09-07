Dalmine, imbocca la corsia e-Brt alla rotonda e si scontra con un’auto: «Pericolosa»

«Stavo percorrendo la rotonda di Dalmine, uscendo dal casello dell’autostrada, per dirigermi verso la Val Brembana e tornare a casa, quando dalla corsia che taglia a metà la rotatoria, riservata alla e-Brt, è sbucata un’auto che mi ha centrato». A raccontare l’incidente il 31enne di San Pellegrino alla guida di una Mazda, che poco prima dell’1 di domenica 6 settembre si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 47enne, che ha imboccato la corsia centrale della rotonda in direzione di Lallio.

«Aveva il navigatore e non si è accorto che quella era la corsia riservata all’e-Brt – prosegue il 31enne, che viaggiava insieme alla fidanzata –. Per fortuna non ci siamo fatti male, siamo andati al pronto soccorso ma ci hanno detto di rivolgerci al medico di base. I carabinieri hanno rilevato l’incidente, ma mi premeva sottolineare la pericolosità di quella rotonda».

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