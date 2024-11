Delitto di Covo, condannato a 16 anni per aver ucciso il suo coinquilino

Accusato di aver ucciso il connazionale con cui divideva l’appartamento di Covo, il 17 dicembre 2023. È arrivata la sentenza per Khadim Hussain, pakistano di 30 anni, accusato dell’omicidio di Sajid Ahmad , 29 anni, suo connazionale e coinquilino: l’uomo è stato condannato a 16 anni di carcere, in rito abbreviato .

La vittima venne uccisa con due coltellate al petto, ma l’arma non fu mai trovata

Il 30enne, che era stato rintracciato dopo pochi giorni in Svizzera, venne estradato in Italia. Nella sua arringa, l’avvocato Corrado Viazzo che difende il pakistano, ha chiesto l’assoluzione del suo assistito «per non aver commesso il fatto». La vittima venne uccisa con due coltellate al petto, ma l’arma non fu mai trovata.