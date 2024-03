Fugge all’alt, inseguito: 6mila euro di multa a un 19enne senza patente

Al volante di una Smart la cui revisione era scaduta lo scorso agosto e non era mai stata rinnovata, anziché fermarsi all’alt della Polizia locale di Capriate, un diciannovenne romeno ha tirato dritto e si è dato alla fuga: l’episodio mercoledì, all’altezza della rotatoria di Leolandia. L’utilitaria è stata inseguita fino a Filago: nella fuga il giovane ha anche rischiato di causare diversi incidenti stradali e tentato di sorpassare un mezzo pesante all’altezza di una rotatoria. Una volta fermato, si è scoperto che guidava senza patente perché non l’aveva mai conseguita: gli sono state comminate multe per quasi seimila euro per guida senza patente, inottemperanza all’alt della Polizia locale, velocità pericolosa, mancata precedenza, mancata revisione periodica. Disposto anche il fermo del veicolo per tre mesi.