«Il tuo cellulare su siti per pedofili»: migliaia di euro spillati ai clienti

Non era invece andata in porto la truffa a una cliente del negozio. Alla quale era giunto un sms in cui si diceva che il telefono era sotto controllo perché risultavano navigazioni in siti pedopornografici. Il 45enne - è la ricostruzione degli inquirenti - le avrebbe detto che era nei guai e s’era offerto di risolvere il problema tramite conoscenti dietro un compenso di 2.500 euro. Ma la donna si era rivolta ai carabinieri. Truffa sventata pure per un cliente cui, per il pm, il 45enne avrebbe fatto credere che sul suo cellulare erano state installate applicazioni a pagamento non richieste. Per eliminare il problema aveva chiesto 2.150 euro da versare tramite l’applicazione Mobilepay.it. Ma un dipendente delle Poste aveva messo in campana il cliente e la truffa era sfumata. Evocati accessi a siti pedopornografici anche a un altro cliente, cui il 45enne aveva prospettato che la risoluzione dei guai poteva passare solo da un legale, ma che lui poteva aiutarlo a eliminare le tracce dietro un compenso di 2.500 euro. Il cliente s’era rivolto ai carabinieri.