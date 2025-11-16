Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 16 Novembre 2025

Incendio di Arcene, notte fuori casa per 35 persone

IL ROGO. Sono 35 le persone che nella notte ad Arcene sono rimaste fuori casa dopo il grosso incendio scoppiato in un’abitazione di via Umberto I al civico 15Umberto I al civico 15.

Redazione Web
Redazione Web
La strada dove, in fondo, si trova l’edificio coinvolto dal rogo
La strada dove, in fondo, si trova l’edificio coinvolto dal rogo
(Foto di Vigili del fuoco)

Arcene

Una notte di lavoro per i vigili del fuoco ad Arcene dove un incendio è scoppiato in una casa di via Umberto I al civico 15. A dare l’allarme i proprietari dell’abitazione intorno alle 21: il fuoco ha interessato la zona del porticato a ballatoio e del tetto in legno della casa su tre piani dove abitano sei persone.

L’incendio ad Arcene
L’incendio ad Arcene
(Foto di Vigili del fuoco)

Un edificio posto in fondo alla via, nella quale sono presenti una serie di quattro edifici, caratterizzati da simile tipologia edilizia, con i tetti in legno disposti pressoché in continuità. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte sul posto dai distaccamenti di Damine, Treviglio, Romano e Medolago, sono riuscite a domare l’incendio arrestandolo alla sola prima struttura interessata ed evitandone la propagazione e il coinvolgimento alle abitazione e ai tetti adiacenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento, intorno alle 23, sono seguite quelle per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata che è proseguita per tutta la notte. L’edificio al civico 15 è stato dichiarato inagibile.

35 persone fuori casa per la notte

Circa 35 sono i residenti nella via e nelle strutture in modo diverso coinvolti che hanno trovato una sistemazione per la notte presso i parenti o presso la palestra della scuola, allestita dalla Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale. Sul posto il sindaco Roberto Ravanelli, il vicesindaco, carabinieri di Verdello e la Croce Bianca di Boltiere.

Incendio ad Arcene
Incendio ad Arcene
(Foto di Cesni)

La causa un cortocircuito

Quando è scoppiato il rogo, la famiglia di sei persone che abita nella casa interessata dalle fiamme era al piano inferiore. Sono stati loro ad accorgersi del fumo che si stava diffondendo all’interno dell’edificio e, a quel punto, hanno immediatamente lasciato l’edificio e allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati sei mezzi dei vigili del fuoco, anche con un’autoscala da Sesto San Giovanni, necessaria per permettere ai pompieri di domare le fiamme che nel frattempo stavano divorando il terzo piano e il tetto.

All’origine dell’incendio ci sarebbe un cortocircuito della lavatrice posta all’ultimo piano, da cui sarebbe scaturita una scintilla che avrebbe quindi originato il rogo. Le fiamme e il fumo, visibili da tutto il paese, hanno attirato l’attenzione di molti cittadini, che si sono riversati per le strade del centro.

