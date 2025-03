Incidente a Martinengo, muore un motociclista di 56 anni

Tragedia a Martinengo, poco prima delle 9 di domenica 2 marzo. Un motociclista di 56 anni è morto sulla statale 498: proveniva da Romano di Lombardia quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.Un impatto violento, la moto è scivolata per circa venti metri finendo in un campo a bordo strada.