Investita mentre attraversava la strada, dopo una settimana è morta la 85enne di Cologno

La donna era stata investita da una Fiat 500L domenica 15 dicembre: la pensionata di 85 anni, di Cologno, è stata soccorsa dal 118 e portata in ambulanza all’ospedale di Treviglio. Aveva riportato fratture multiple alle gambe e alle braccia e un trauma cranico: è morta in ospedale una settimana dopo a causa dei gravi traumi.

La ricostruzione dell’investimento

L’incidente si è verificato alle 7,20 di domenica mattina, lungo la circonvallazione di Cologno. La donna stava attraversando la strada, all’altezza di via della Repubblica – è stato ricostruito dagli agenti della Stradale –, per andare a Messa, quando è stata investita dalla Fiat guidata da una donna di 57 anni, residente a Bagnatica, portata in codice verde all’ospedale di Treviglio per accertamenti.

Incidente nell’incidente

A causa dell’investimento si era fermato un uomo con il suo camion per vedere l’incidente, ma non ha tirato il freno a mano e il mezzo pesante si è spostato , finendo contro i veicoli fermi. Per fortuna, un agente della Polizia Stradale di Treviglio, impegnato a rilevare il sinistro, ha avuto la prontezza di riflessi di salire sul camion che si stava spostando, riuscendo subito a fermarlo. Il conducente, 70 anni, bresciano di Prevalle, ha rimediato delle sanzioni per non aver tirato il freno a mano e perché – è emerso – non aveva rispettato i tempi di guida.