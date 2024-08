Muore in moto a 46 anni: «Afro, un amico buono e sempre positivo»

In centinaia tra parenti amici e conoscenti, nella mattinata di martedì 6 agosto, hanno voluto rivolgere un ultimo saluto ad Afro Bertoncelli : il 46enne di Antegnate morto a seguito di un incidente in moto sul lago d’Idro. La folla, che ha accolto compostamente il feretro, ha riempito l’interno e il sagrato della chiesa parrocchiale di Antegnate.

Nel corso dell’omelia il parroco don Angelo Maffioletti ha ricordato il 46enne come una persona buona e positiva . «Il Vangelo ci parla della luce di Dio che risplende nel volto su Cristo – ha detto don Angelo –. Il nostro cuore attende un compimento e non si accontenta dei ricordi che svaniscono: c’è una speranza che quella persona, quel sorriso, così vero, e tutto ciò che ha vissuto con voi, possa non finire. Ma abbiamo un compimento».

Poi, il riferimento all’amico, e collega, di Afro Bertoncelli, Renato Agnelli, anch’egli morto in un incidente in moto nel 2018. «C’è una speranza – prosegue il parroco – che, un giorno, si compirà in un abbraccio vero e pieno come pensiamo sia per Afro con l’amico con cui ha condiviso la sua vita e la morte, così tragica. Lo immaginiamo con lui, nella pienezza di Cristo».