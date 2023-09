Osio Sopra, bimbi ustionati all’asilo. Il papà che versò il bioetanolo: «Mi dispiace»

L’uomo, che aveva versato il bioetanolo per alimentare la fiamma su cui stavano cuocendo dei marshmallow per i bimbi , ha scelto il rito abbreviato e verrà giudicato nell’udienza del 22 febbraio.

Martedì 19 settembre il giudice Patrizia Ingrascì ha ammesso la costituzione di parte civile di 4 delle cinque famiglie dei bambini ustionati. La quinta al momento ha scelto di non costituirsi. Ammessi come parti civili anche i due papà che erano accanto al braciere e che avevano riportato leggere ustioni. I due alunni che avevano subìto le conseguenze più gravi sono ancora alle prese con le cure per rimarginare le ferite.