Rissa sul treno Iseo-Brescia: otto giovani denunciati. Coinvolti sei bergamaschi

Otto giovani tra i 17 e i 20 anni - tutti studenti ad eccezione del 20enne - sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta rissa scoppiata nella serata di sabato 9 maggio a bordo del treno regionale Edolo-Brescia, diretto verso il capoluogo. L’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Iseo con il supporto dell’Aliquota Radiomobile di Chiari.

La lite scoppiata sul convoglio

I giovani avevano trascorso la giornata nella zona turistica di Iseo e stavano rientrando verso casa quando, per motivi ritenuti futili, è nato un acceso diverbio L’allarme è scattato quando il macchinista del treno ha contattato il 112 segnalando una violenta colluttazione in corso all’interno di un vagone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i protagonisti della rissa appartenevano a due gruppi distinti che non si conoscevano tra loro. I giovani avevano trascorso la giornata nella zona turistica di Iseo e stavano rientrando verso casa quando, per motivi ritenuti futili, è nato un acceso diverbio. La tensione sarebbe iniziata già nei pressi della stazione di Iseo, degenerando poi in una vera e propria rissa durante la marcia del convoglio.

Treno fermato a Borgonato-Adro

Coinvolti sei bergamaschi: si tratta di tre minori tra i 16 e i 17 anni, gli altri tre hanno un’età dai 18 ai 20, tutti residenti a Fontanella I militari sono intervenuti alla stazione di Borgonato-Adro, nel territorio di Corte Franca, dove il treno è stato fermato per consentire le operazioni di identificazione e messa in sicurezza dei passeggeri.

I carabinieri hanno identificato complessivamente otto persone coinvolte: due giovani stranieri, un egiziano e un tunisino di 17 e 18 anni, oltre a sei ragazzi residenti nella Bergamasca. Si tratta di tre minori tra i 16 e i 17 anni, gli altri tre hanno un’età dai 18 ai 20, tutti residenti a Fontanella. I giovani erano diretti a Brescia per prendere il treno di rientro per la Bergamasca.

Tre giovani hanno riportato lievi ferite e segni di colluttazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio, che hanno prestato le prime cure.

Corse sospese e ritardi