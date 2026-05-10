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Cronaca / Pianura Domenica 10 Maggio 2026

Rissa sul treno Iseo-Brescia: otto giovani denunciati. Coinvolti sei bergamaschi

IL CASO. Otto giovani tra i 17 e i 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta rissa scoppiata a bordo del treno Edolo-Brescia nella serata di sabato 9 maggio. Il convoglio è stato fermato, la corsa è stata soppressa, causando circa due ore di ritardo ai passeggeri.

Redazione Web
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Rissa sul treno Iseo-Brescia: otto giovani denunciati. Coinvolti sei bergamaschi
Per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri

Iseo

Otto giovani tra i 17 e i 20 anni - tutti studenti ad eccezione del 20enne - sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta rissa scoppiata nella serata di sabato 9 maggio a bordo del treno regionale Edolo-Brescia, diretto verso il capoluogo. L’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Iseo con il supporto dell’Aliquota Radiomobile di Chiari.

La lite scoppiata sul convoglio

I giovani avevano trascorso la giornata nella zona turistica di Iseo e stavano rientrando verso casa quando, per motivi ritenuti futili, è nato un acceso diverbio

L’allarme è scattato quando il macchinista del treno ha contattato il 112 segnalando una violenta colluttazione in corso all’interno di un vagone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i protagonisti della rissa appartenevano a due gruppi distinti che non si conoscevano tra loro. I giovani avevano trascorso la giornata nella zona turistica di Iseo e stavano rientrando verso casa quando, per motivi ritenuti futili, è nato un acceso diverbio. La tensione sarebbe iniziata già nei pressi della stazione di Iseo, degenerando poi in una vera e propria rissa durante la marcia del convoglio.

Treno fermato a Borgonato-Adro

Coinvolti sei bergamaschi: si tratta di tre minori tra i 16 e i 17 anni, gli altri tre hanno un’età dai 18 ai 20, tutti residenti a Fontanella

I militari sono intervenuti alla stazione di Borgonato-Adro, nel territorio di Corte Franca, dove il treno è stato fermato per consentire le operazioni di identificazione e messa in sicurezza dei passeggeri.
I carabinieri hanno identificato complessivamente otto persone coinvolte: due giovani stranieri, un egiziano e un tunisino di 17 e 18 anni, oltre a sei ragazzi residenti nella Bergamasca. Si tratta di tre minori tra i 16 e i 17 anni, gli altri tre hanno un’età dai 18 ai 20, tutti residenti a Fontanella. I giovani erano diretti a Brescia per prendere il treno di rientro per la Bergamasca.

Tre giovani hanno riportato lievi ferite e segni di colluttazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio, che hanno prestato le prime cure.

Corse sospese e ritardi

A causa dell’accaduto e dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, la capotreno ha disposto la soppressione della corsa. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno dovuto attendere un convoglio sostitutivo, con ritardi complessivi di circa due ore.
Tutti gli otto giovani sono stati denunciati in stato di libertà per rissa e interruzione a pubblico servizio. I minori coinvolti sono stati successivamente affidati ai genitori.
Nel frattempo i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui vagoni per ricostruire nel dettaglio le responsabilità individuali dei partecipanti alla rissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Emma Crescentini
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