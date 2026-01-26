Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 26 Gennaio 2026

Rogo a Boltiere, una famiglia fuori casa. Via Dante Alighieri resta chiusa: muri pericolanti - Foto

IL GIORNO DOPO. Una famiglia composta da papà, nonna e tre minori resterà fuori casa: l’appartamento è inagibile. Vigili del fuoco ancora in azione, la causa dell’incendio potrebbe essere un cortocircuito.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Vigili del fuoco ancora al lavoro il giorno dopo il rogo a Boltiere
Vigili del fuoco ancora al lavoro il giorno dopo il rogo a Boltiere

Boltiere

Una notte di lavoro quella tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio a Boltiere: qui un grosso incendio è scoppiato in via Cardinal Testa al civico 6 dove, intorno alle 22, si è sprigionato un rogo partito da un garage. Dopo l’allarme al 112 sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario da Bergamo: tre dal distaccamento di Treviglio e le altre da Dalmine, Romano e Medolago, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Sul posto è arrivato anche il sindaco Osvaldo Palazzini.

Una famiglia resta fuori casa

Le fiamme, altissime, sono divampate nella porzione di corte in cui ci sono solo i garage – quattro – contenenti utensili, mobili e altri vari oggetti, ed è tutto in legno. Nella parte confinante con le abitazioni ci sono appartamenti distribuiti su tre piani. Tutte le famiglie sono state fatte evacuare per la notte e una di queste resterà fuori casa anche nei prossimi giorni: l’appartamento dove vivono papà, nonna e tre minori è stata intaccata dalle fiamme e il tetto è andato bruciato. la casa risulta quindi inagibile.

Dopo l’incendio
Dopo l’incendio
Distrutti i garage
Distrutti i garage
Chiusa via Dante Alighieri
Chiusa via Dante Alighieri
Boltiere il giorno dopo il rogo
Boltiere il giorno dopo il rogo

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per evitare, come prima cosa, che l’incendio si propagasse alle abitazioni. Hanno evacuato quelle confinanti e anche, per sicurezza, quelle dalla parte opposta rispetto ai garage. Due gli intossicati portati in ospedale, chiusa al traffico la strada principale che attraversa il paese, nella giornata di lunedì 26 gennaio resta chiusa via Dante Alighieri: i muri risultano pericolanti ed è necessario un ulteriore controllo di stabilità.

Non chiare le cause, forse un corto circuito

Nel frattempo si indaga sulle cause dell’incendio ancora non accertate: dalle prime informazioni il rogo sarebbe scaturito da un garage, probabilmente per un cortocircuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boltiere
Bergamo
Dalmine
Medolago
Treviglio
Disastri, Incidenti
Incendio
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Sociale
famiglia
Patrik Pozzi
Osvaldo Palazzini
vigili del fuoco
112
118
Carabinieri