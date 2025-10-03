Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 03 Ottobre 2025

Romano di Lombardia, travolsero con l’auto il rivale. Disposto l’obbligo di dimora

LA DECISIONE. Per i due giovani, accusati di tentato omicidio, il Riesame aggrava la misura: potrebbero colpire il fratello della vittima.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’investimento dell’8 agosto
L’investimento dell’8 agosto

Il tribunale del riesame di Brescia ha aggravato la misura cautelare nei confronti dei due giovani di Bariano accusati di tentato omicidio dopo che, al culmine di una rissa, avevano investito con l’auto un rivale l’8 agosto in via Balilla a Romano.

I due – di 19 e 18 anni, entrambi incensurati – sono attualmente sottoposti al divieto di avvicinamento (con obbligo di indossare il braccialetto elettronico), alla vittima, un 24enne di origini tunisine. I giudici bresciani hanno disposto, in aggiunta, l’obbligo di dimora a Bariano. Il provvedimento non è ancora esecutivo in quanto gli indagati hanno 15 giorni di tempo per ricorrere.

Durante l’interrogatorio avevano spiegato che l’investimento era stato involontario poiché, poco prima, con un tirapugni il 24enne aveva infranto il parabrezza della vettura

La rissa a Romano

Dalle immagini registrate dalle telecamere si vedono i tre azzuffarsi. Poi i due indagati risalgono in auto, con il 19enne che accelera e punta con l’auto la vittima, la quale con un balzo riesce a evitare di essere travolto (finirà comunque al pronto soccorso con prognosi di 20 giorni). La lite era nata perché i due indagati avrebbero vantato un credito nei confronti del fratello della vittima. Durante l’interrogatorio avevano spiegato che l’investimento era stato involontario poiché, poco prima, con un tirapugni il 24enne aveva infranto il parabrezza della vettura e dunque la visibilità era ridottissima. Versione ritenuta inverosimile dal Riesame. «Dalle immagini – scrivono i giudici – si nota nitidamente la vettura sterzare in esatta direzione della persona offesa investendola a forte velocità e lo sfondamento del parabrezza appare conseguenza e non causa dell’investimento».

L’obbligo di dimora

Come aveva fatto il gip Stefamo Storto, anche il Riesame concorda sulla gravità del quadro indiziario prospettata dal pm Emma Vittorio. Ma, come il gip, il tribunale di Brescia ha rigettato la misura del carcere invocata dalla Procura. Il gip aveva disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto, stante l’incensuratezza e la giovane età dei due. Elementi considerati anche dai giudici bresciani. Che però hanno deciso di aggravare la misura perché la precedente non è efficace a evitare un’eventuale recidiva «che potrebbe essere rivolta nei confronti di soggetti diversi dalla persona offesa (quale il fratello)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bariano
Brescia
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Emma Vittorio