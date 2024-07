Sbalzato dall’auto e travolto da un camion: muore a 21 anni, tir rintracciato a Gorizia

Tragico incidente mercoledì all’alba sull’autostrada Brebemi A35, l’ennesimo di un elenco tristemente lungo con tante, troppe vittime anche in questi giorni. Quello di ieri alle 4,30 è il terzo nell’arco degli ultimi quattro giorni. Un giovane di 21 anni, Michele Luzzardi, di Castelcovati (Brescia), dopo aver carambolato con la propria auto contro entrambi i guardrail dell’autostrada, all’altezza di Antegnate, è stato sbalzato dall’abitacolo. Dopodiché, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso, è stato travolto inizialmente da un camion e poi, a quanto risulta, da altri mezzi pesanti.

Le ricerche del camion che ha investito Michele

La polizia stradale del distaccamento di Chiari, che sta indagando su quanto accaduto, già mercoledì è riuscita a risalire al mezzo pesante che ha investito per primo il ventunenne, senza che il conducente si fermasse a prestargli soccorso. È stato rintracciato all’autoporto di Gorizia. Nei suoi confronti però, almeno per ora, non è stato emesso nessun provvedimento.

La dinamica dell’incidente

Il tutto è accaduto intorno alle 4.30 sulla corsia in direzione Brescia. A quanto raccontato dai famigliari, Luzzardi aveva fatto ritorno a casa intorno alle 2. Dopodiché era uscito di nuovo e al momento dell’incidente, a bordo della sua Volkswaghen Polo, stava facendo di nuovo ritorno a Castelcovati.

Secondo gli accertamenti fatti dalle forze dell’ordine il ventunenne, giunto all’altezza di Antegnate, per cause ancora in fase di accertamento (anche se prevale l’ipotesi di un colpo di sonno), ha perso il controllo della sua autovettura. La Polo prima è andata sbattere contro il guardrail di destra dell’A35 per poi carambolare contro quello di sinistra e, alla fine, rovesciarsi su un fianco. Durante questa carambola Luzzardi è stato catapultato fuori dall’abitacolo dell’autovettura, ricadendo al centro della carreggiata stradale. Impossibile sapere se a questo punto fosse già morto o meno. Di certo dopo poco tempo è stato travolto da un camion e, a seguire, da altri mezzi pesanti.

I video delle telecamere

Tutta la carreggiata della Brebemi è coperta da telecamere di videosorveglianza. Gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Chiari, che dipende dal Comando di Brescia, hanno subito analizzato le immagini registrate. E proprio grazie a queste immagini sono subito

«Impossibile non si sia accorto di aver investito una persona» riusciti a mettersi sulla tracce del primo mezzo pesante che ha investito Luzzardi. Una volta identificato e poi rintracciato a Gorizia il conducente, è stato subito sentito: a quanto risulta ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. «È però impossibile – spiega Federica Deledda, comandante della polizia stradale di Brescia – che non si sia accorto di aver investito una persona». Al momento rischia una denuncia per omissione di soccorso.