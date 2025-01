Scarica in strada latte di vernice, fototrappola incastra un muratore

Pezzi di cartongesso, latte di vernice e sacchi di colla utilizzati, resti di cantiere. È per aver abbandonato questi rifiuti speciali (classificati come non pericolosi) a Zingonia, in via Mantegna, nella zona dei condomini Mantegna, che un muratore è stato deferito dalla polizia locale di Osio Sotto all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti, che potrà essere estinto attraverso il pagamento di un’ammenda di 6.500 euro.

L’abbandono di rifiuti

Alla sua identità gli agenti sono riusciti a risalire grazie alle fototrappole che il Comune ha fatto installare in alcune zone del territorio. «Una di queste è proprio quella dei condomini Mantegna – spiega il consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Federico Doneda –. La via Mantegna gira intorno ai palazzi e così offre delle aree non coperte dal passaggio di auto e persone che, negli ultimi mesi, sono così diventate luoghi abituali di abbandono di vari tipi di rifiuti. Diverse sono le segnalazioni che abbiamo ricevuto dai residenti. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere fine a questa situazione attraverso l’installazione di occhi elettronici».

Presa la targa del furgone

Nel caso del muratore romeno le fototrappole hanno ripreso perfettamente la targa del furgone con cui si è fermato in via Mantegna e da cui ha scaricato tutti i rifiuti poi abbandonati. La polizia locale sotto la guida del comandante Enrico Torri non ha avuto quindi problemi a risalire all’identità del lavoratore edile il quale, di fronte a prove evidenti, non ha obiettato a quanto gli è stato contestato.