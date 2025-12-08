Treviglio, fioriere danneggiate e mattoni scagliati contro i muri delle case

Fioriere prese a calci, foratini e mattoni lanciati contro i muri e per le vie del centro. È successo a Treviglio, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre, nel centro storico della città.

Attorno alla 1,30 di notte, alcuni giovani hanno portato scompiglio in via San Martino, a pochi passi dalla piazza del Municipio: stando alle prime ricostruzioni, un gruppetto di ragazzi, visibilmente in stato alterato, ha iniziato a danneggiare le fioriere di un bar presente a inizio via, il tutto senza un motivo apparente.

Ripresi dalle telecamere

L’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è al vaglio della polizia locale, che sta lavorando per identificare i responsabili. Sempre nel centro storico, pochi minuti dopo, si sono segnalate situazioni simili tra via Bicetti e la biblioteca comunale, attualmente in fase di riqualificazione con un ampio cantiere aperto. Come segnalato da alcuni passanti, un gruppo di giovani avrebbe preso dei foratini e dei mattoni presenti nel cantiere per poi lanciarli nel parco pubblico, nella vicina piazzetta e nel vicolo di via Bicetti, scagliandone alcuni contro il muro di alcune abitazioni, rovinandolo. Anche in questo caso le forze dell’ordine si sono attivate per individuare I responsabili: non si esclude che siano gli stessi dell’attacco alle fioriere in centro.

L’appello del comandante