Cronaca / Pianura
Mercoledì 05 Novembre 2025

Vandalismi al monumento degli Alpini, alcuni giovani si fanno avanti

IL CASO. L’invito – quasi un ultimatum – scadeva il 4 novembre. Lo scorso venerdì sera la sede e il monumento degli alpini di Covo erano stati oggetto di vandalismi.

Gian Battista Rodolfi
Gian Battista Rodolfi

Una bandiera strappata a Covo
Una bandiera strappata a Covo

Covo

Il capogruppo Basilio Probo, domenica durante la cerimonia legata al 4 Novembre, aveva pubblicamente chiesto ai responsabili di farsi avanti per assumersi le loro responsabilità e fare atti di riparazione dei danni causati.
Un appello che non è caduto nel vuoto: alcuni dei ragazzi coinvolti e alcuni genitori si sono messi in contatto con Probo. I ragazzi coinvolti sarebbero tutti minorenni: è l’unica notizia che trapela mentre la Polizia locale del distretto della Bassa orientale sta conducendo le indagini con riservatezza.

La sede e il monumento degli Alpini si trovano nel parco di via Del Barco. Qui la sera di Halloween sono state strappate le bandiere, rovinata la targa dedicata al battaglione alpino Edolo e altri vandalismi. La zona è videosorvegliata dal sistema comunale collegato alla centrale della Polizia locale a Romano.

