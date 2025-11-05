Vandalismi al monumento degli Alpini, alcuni giovani si fanno avanti
IL CASO. L’invito – quasi un ultimatum – scadeva il 4 novembre. Lo scorso venerdì sera la sede e il monumento degli alpini di Covo erano stati oggetto di vandalismi.
Covo
Il capogruppo Basilio Probo, domenica durante la cerimonia legata al 4 Novembre, aveva pubblicamente chiesto ai responsabili di farsi avanti per assumersi le loro responsabilità e fare atti di riparazione dei danni causati.
Un appello che non è caduto nel vuoto: alcuni dei ragazzi coinvolti e alcuni genitori si sono messi in contatto con Probo. I ragazzi coinvolti sarebbero tutti minorenni: è l’unica notizia che trapela mentre la Polizia locale del distretto della Bassa orientale sta conducendo le indagini con riservatezza.
La sede e il monumento degli Alpini si trovano nel parco di via Del Barco. Qui la sera di Halloween sono state strappate le bandiere, rovinata la targa dedicata al battaglione alpino Edolo e altri vandalismi. La zona è videosorvegliata dal sistema comunale collegato alla centrale della Polizia locale a Romano.
