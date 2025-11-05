Vandalismi al monumento degli Alpini, alcuni giovani si fanno avanti

Il capogruppo Basilio Probo, domenica durante la cerimonia legata al 4 Novembre, aveva pubblicamente chiesto ai responsabili di farsi avanti per assumersi le loro responsabilità e fare atti di riparazione dei danni causati.

Un appello che non è caduto nel vuoto: alcuni dei ragazzi coinvolti e alcuni genitori si sono messi in contatto con Probo. I ragazzi coinvolti sarebbero tutti minorenni: è l’unica notizia che trapela mentre la Polizia locale del distretto della Bassa orientale sta conducendo le indagini con riservatezza.