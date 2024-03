Riva di Solto, strada invasa da sassi e detriti per le piogge. Sentiero interrotto a Credaro - Le foto

Allarme a Riva di Solto, intorno alle 9 di venerdì 1 marzo: sassi, terra e detriti si sono riversati sulla strada in una zona già interessata in passato da fenomeni di smottamento del terreno. Si calcola che siano circa tre metri cubi di materiale quelli che hanno invaso la carreggiata: la strada non è comunque stata chiusa ma è percorribile a senso unico alternato. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco di Lovere ed è stata informata anche l’Anas.