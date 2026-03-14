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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 14 Marzo 2026

Rogo, lunedì 16 marzo il sopralluogo

DOPO LE FIAMME. Il giorno dopo l’incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato la palazzina comunale di vicolo Benis, nel cuore di Grumello del Monte, i vigili del fuoco sono tornati sul posto per monitorare eventuali focolai e verificare le condizioni della struttura, compromessa dalle fiamme.

Monica Armeli
Monica Armeli
L’area sottostante la casa andata in fiamme, transennata
L’area sottostante la casa andata in fiamme, transennata

Grumello del Monte

Il bilancio resta di nove appartamenti coinvolti e nove persone evacuate. In via precauzionale, per effetto dell’ordinanza del sindaco Floriano Caldara, rimangono chiusi l’intero stabile interessato dal rogo, il Centro anziani adiacente e quattro appartamenti sovrastanti, in attesa di verifiche tecniche sulla stabilità della struttura.

Sul fronte sanitario, la maggior parte dei residenti è stata già dimessa nelle ore successive all’incendio, ma restano ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una donna anziana con frattura al polso e lievi ustioni e un ragazzo di 15 anni, ancora sotto osservazione per inalazione di fumo. Le loro condizioni, seppur monitorate, non destano particolari preoccupazioni.

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Tra gli sfollati, molti hanno trovato sistemazioni temporanee da amici e familiari, mentre altri hanno potuto contare sui locali messi a disposizione dalla parrocchia e dalla Caritas del paese, che sin dalle prime ore successive all’emergenza si sono attivate per offrire assistenza e supporto alle persone rimaste senza casa.

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Il sindaco Floriano Caldara ha dichiarato che il Comune sta lavorando per individuare soluzioni abitative alternative più stabili per gli sfollati. «Lunedì è previsto un sopralluogo tecnico per valutare le condizioni dell’edificio e definire eventuali interventi di messa in sicurezza», annuncia Caldara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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