Rogo, lunedì 16 marzo il sopralluogo

DOPO LE FIAMME. Il giorno dopo l’incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato la palazzina comunale di vicolo Benis, nel cuore di Grumello del Monte, i vigili del fuoco sono tornati sul posto per monitorare eventuali focolai e verificare le condizioni della struttura, compromessa dalle fiamme.

Il bilancio resta di nove appartamenti coinvolti e nove persone evacuate. In via precauzionale, per effetto dell’ordinanza del sindaco Floriano Caldara, rimangono chiusi l’intero stabile interessato dal rogo, il Centro anziani adiacente e quattro appartamenti sovrastanti, in attesa di verifiche tecniche sulla stabilità della struttura.

Sul fronte sanitario, la maggior parte dei residenti è stata già dimessa nelle ore successive all’incendio, ma restano ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo una donna anziana con frattura al polso e lievi ustioni e un ragazzo di 15 anni, ancora sotto osservazione per inalazione di fumo. Le loro condizioni, seppur monitorate, non destano particolari preoccupazioni.

Tra gli sfollati, molti hanno trovato sistemazioni temporanee da amici e familiari, mentre altri hanno potuto contare sui locali messi a disposizione dalla parrocchia e dalla Caritas del paese, che sin dalle prime ore successive all’emergenza si sono attivate per offrire assistenza e supporto alle persone rimaste senza casa.