Dossena, già in 12 mila sul ponte tibetano. Si punta sulla ricettività: rinasce il Mirasole

Da «capogiro» non c’è solo la passeggiata, ma pure i numeri di chi ha scelto di percorrerla: sono già circa dodicimila le persone che si sono avventurate lungo il ponte tibetano di Dossena. La struttura è operativa da giugno nei weekend, ma solo da metà luglio ha aperto tutti i giorni. «C’è stata grande affluenza, e le visite proseguono anche ora, seppur con numeri ovviamente non paragonabili ad agosto – conferma il sindaco, Fabio Bonzi –. A chi si è prenotato e ha effettuato il percorso, vanno aggiunti i molti che sono venuti anche solo per curiosità o ad accompagnare. Presenze, queste, non quantificate ma comunque significative».