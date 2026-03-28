Prof accoltellata, chiuso il canale Telegram con il manifesto del 13enne
LA NOVITÀ. È stato chiuso il canale Telegram dove è stato pubblicato il Manifesto intitolato «Soluzione finale» del tredicenne che ha accoltellato l’insegnante di francese a Trescore Balneario.
Trescore
«Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram» è questa la scritta che appare sul servizio di messaggistica usato dal ragazzino 13enne per pubblicare il manifesto con cui annunciava l’azione contro la prof e su cui ha trasmesso in diretta il video della aggressione. Chiuso anche l’account del ragazzino.
I genitori del tredicenne nei giorni scorsi avevano scritto una lettera nella quale si ipotizzava che il ragazzo potesse essere stato influenzato da qualcuno attraverso i social.
Continuano a migliorare le condizioni della professoressa Chiara Mocchi, ricoverata in terapia intensiva del Papa Giovanni di Bergamo. Dal letto dell’ospedale la donna ha scritto una lettera nella quale ringrazia chi l’ha soccorso e auspica che la sua ferita si trasformi in un ponte non in un muro.
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