Sbalzato dalla moto dopo lo scontro, si cerca l’auto pirata

Si è ferito gravemente ma non è in pericolo di vita, il motociclista 60enne residente a Bergamo che lunedì 20 marzo alle 9 è rimasto coinvolto nell’incidente stradale sulla statale 42 a Vigano San Martino, un tratto particolarmente critico dove a dicembre si è verificato uno schianto mortale. La dinamica dello scontro è in fase di accertamento dei carabinieri della Compagnia di Clusone. Il 60enne, originario di Monasterolo del Castello e residente a Bergamo, stava procedendo in direzione della città, viaggiava in sella al suo scooter Kymco 300 e stando alla prima ricostruzione dei fatti era in fase di sorpasso di un’auto quando è avvenuto l’impatto . Il motociclista è stato scaraventato a terra, sull’asfalto. La macchina coinvolta non si è fermata. Forse chi guidava l’auto si è stretto al centro della carreggiata per evitare un altro veicolo che in quel momento si stava immettendo da una laterale che sbuca dal centro storico di Borgo di Terzo e forse non si è accorto di quanto accaduto?