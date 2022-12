Schianto sulla statale 42, addio a Giuseppina Cortesi. L’impatto con una Lamborghini: «Non so cosa sia successo»

È stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo ed è morta sul colpo: non ce l’ha fatta Giuseppina Cortesi, la donna di 60 anni residente a Trescore coinvolta nell’incidente accaduto tra venerdì 16 dicembre e sabato 17 notte a Borgo di Terzo. Lo schianto frontale è successo in piena notte, all’1,30, in via Nazionale, all’altezza di una curva sul confine con Vigano San Martino. Giuseppina Cortesi stava ritornando a casa con il marito Antonello Mutti dopo una serata spensierata trascorsa a Lovere. A pochi chilometri da casa c’è stato il terribile impatto frontale . Due i mezzi coinvolti, tre le persone ferite non gravemente. Il marito della 60enne ha riportato delle fratture ma per fortuna non è in gravi condizioni. È ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.