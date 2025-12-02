«Segnale debole per i cellulari». La Val di Scalve chiede soluzioni

Il problema esiste da anni, almeno una decina, e la Valle di Scalve prova a farsi sentire nuovamente per trovare una soluzione: diverse zone del Comune di Vilminore – in particolare le frazioni di Teveno, Pezzolo, Roccolo e Nona – soffrono una copertura delle reti telefoniche molto scarsa. E nonostante i numerosi solleciti che gli amministratori locali hanno già inviato alle compagnie telefoniche, nulla al momento si è mosso. «La debolezza o totale assenza del segnale sta causando importanti disagi ai residenti, alle imprese artigiane e alle attività economiche, compromettendo operatività, sicurezza e competitività in un contesto territoriale già fragile», scrivono in una lettera congiunta, partita lunedì 1° dicembre, il presidente della Comunità Montana di Scalve, Marco Grassi, il sindaco di Vilminore, Pietro Orrù, e il direttore di Confartigianato Bergamo, Stefano Maroni. «La recente implementazione della rete in fibra ottica ha migliorato la connettività fissa, ma la grave insufficienza della copertura mobile resta un problema non più rinviabile», aggiungono.