Caso Ziliani, le figlie e Mirto sottoposti a perizia in cella

A quasi un anno dal loro arresto, datato 24 settembre 2021, e a poco più di un mese dall’inizio del processo, che prenderà il via il 27 ottobre davanti alla Corte d’Assise di Brescia, i tre accusati dell’omicidio di Laura Ziliani – due delle figlie e il fidanzato della maggiore – hanno chiesto e ottenuto il via libera per una consulenza psichiatrica.