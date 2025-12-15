Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 15 Dicembre 2025
Dopo la tragedia di Alzano, un residente:«In passato ho visto gente arrampicarsi sulle ciminiere» - Video
IL RACCONTO. «Da anni c’è gente che entra abusivamente, soprattutto giovani, nonostante l’area sia recintata e ci siano i cartelli di divieto di accesso».
«I ragazzi scavalcano, forse perché vogliono trovare i loro spazi». Bruno Valsecchi, dirigente d’azienda in pensione, ha 67 anni e da 13 abita in una villetta al confine con l’ex stabilimento Italcementi di Alzano. Qui il tragico incidente che è costato la vita a Daniel Estaban Camera Garcia. «A me dispiace tanto per quel ragazzo morto a soli 19 anni – confida –. Anche una quindicina d’anni fa un giovane era rimasto ferito precipitando attraverso un foro nel pavimento, ma allora le conseguenze fortunatamente non erano state così gravi».
Il 67enne racconta di aver notato anche «gente che si arrampicava fino alla sommità delle ciminiere. Da casa mia li vedevo e urlavo che era pericoloso, che potevano farsi del male. Ma la mia restava una voce inascoltata».
