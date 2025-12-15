Dopo la tragedia di Alzano, un residente:«In passato ho visto gente arrampicarsi sulle ciminiere» - Video

«I ragazzi scavalcano, forse perché vogliono trovare i loro spazi». Bruno Valsecchi, dirigente d’azienda in pensione, ha 67 anni e da 13 abita in una villetta al confine con l’ex stabilimento Italcementi di Alzano. Qui il tragico incidente che è costato la vita a Daniel Estaban Camera Garcia. «A me dispiace tanto per quel ragazzo morto a soli 19 anni – confida –. Anche una quindicina d’anni fa un giovane era rimasto ferito precipitando attraverso un foro nel pavimento, ma allora le conseguenze fortunatamente non erano state così gravi».