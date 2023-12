L’Ambrogino d’oro a Lamera, la studentessa anti caro-affitti

La studentessa bergamasca Ilaria Lamera è stata premiata nella mattinata di giovedì 7 dicembre a Milano con un attestato di civica benemerenza in occasione della consegna dell’Ambrogino d’Oro 2023, il premio che la città di Milano riserva ai milanesi di nascita o di adozione che per diversi motivi si siano distinti nella tutela e valorizzazione della città. Lamera, 23 anni, studentessa di Alzano che frequenta il quarto anno del corso di Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, aveva dato il via alle «proteste delle tende», piazzandosi a maggio scorso appunto in una tenda per studiare e dormirci dentro, davanti al Politecnico, un gesto simbolico di protesta contro il caro affitti che si è propagato a macchia d’olio in tutta Italia coinvolgendo gli studenti di tanti atenei.