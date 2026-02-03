Gorlago, sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucile

IL CASO. L’episodio domenica sera 31 gennaio nella zona Trì Ploch: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire ai malviventi, che stavano per introdursi in casa. Il cittadino rischia il ritiro del porto d’armi.

Per mettere in fuga i ladri che stavano tentando di introdursi nella sua abitazione, domenica sera (31 gennaio) a Gorlago, ha impugnato il suo fucile e ha esploso, in sequenza, quattro colpi verso l’alto. Dopodiché ha avvisato i carabinieri, che si sono presentati alla sua abitazione per cercare di ricostruire l’accaduto: a quel punto, però, i ladri se n’erano già andati, scappando nei campi a mani vuote.

Senza esitare, ha preso il suo fucile, è uscito e ha messo in fuga i malviventi sparando verso l’alto. I ladri si sono rapidamente dileguati Protagonista dell’episodio un residente di Gorlago che, attorno alle 23 di domenica, è stato attirato da alcuni rumori sospetti: si trattava – ha quindi appurato – di alcuni ladri (pare almeno due persone) che stavano tentando di introdursi nella sua abitazione. Senza esitare, ha preso il suo fucile a pallettoni – un’arma, da quanto è stato possibile sapere, regolarmente denunciata e detenuta dall’uomo, che è anche in possesso del regolare porto d’armi – è uscito e ha messo in fuga i malviventi sparando verso l’alto per quattro volte, una di seguito all’altra. Senza comunque ferire nessuno: i ladri si sono rapidamente dileguati.

I malviventi stavano tentando di introdursi nell’abitazione

Non erano riusciti ancora a entrare nell’abitazione dell’uomo, che si trova nella zona dei Tri Plòch, al confine tra gli abitati di Gorlago, Montello e Carobbio. È stato lui stesso ad avvisare poi i carabinieri, che sono rapidamente intervenuti con una pattuglia del nucleo radiomobile di Bergamo. A quel punto, però, come detto i ladri si erano già dileguati. Anche altri abitanti della zona si sono resi conto degli spari: come è prassi in questi casi, i carabinieri stanno ora valutando se la reazione del residente sia stata consona alla situazione, oppure esagerata.

I carabinieri stanno verificando