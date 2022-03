Strage di Pioltello: in Aula si rivivono gli attimi prima del deragliamento

«Frena! Frena!»: ha ancora nelle orecchie la telefonata del capotreno Renato Signorini, 60 anni, macchinista del treno Cremona-Treviglio-Milano che il 25 gennaio 2018 deragliò a poca distanza dalla stazione di Pioltello, causando feriti e tre vittime, tra cui due donne bergamasche. Signorini è stato sentito nella giornata di martedì 8 marzo come testimone della Procura nel processo che vede imputati oltre a Rfi anche altri funzionari dell’azienda. L’uomo, attualmente in pensione, ha ricostruito in maniera dettagliata quei tragici attimi prima del deragliamento.