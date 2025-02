Il dolore per Gianluigi. Sta meglio la sorella, operata per le fratture

Si trova da venerdì sera alla Casa del commiato della «Bergamasca» a Verdello la salma di Gianluigi Cattaneo, l’automobilista di 33 anni che proprio venerdì, attorno alle 13,30, ha perso la vita nell’impatto tra la sua Mazda 2 e altre auto che arrivavano dalla direzione opposta, sul cavalcavia ferroviario della tangenziale sud, all’altezza di Stezzano. La Procura ha già dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, ma fino a sabato 15 febbraio non era ancora stata fissata una data per l’ultimo saluto al trentatreenne, che in questo periodo era disoccupato.

Polizia stradale e carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente

(Foto di Yuri Colleoni) La sorella Antonella, di due anni più giovane e che viaggiava accanto a lui sulla Mazda, già venerdì sera era stata operata per le fratture agli arti (una gamba e un braccio), rimasti incastrati nell’abitacolo accartocciato dell’utilitaria. Si trova ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, dov’era stata portata con l’elisoccorso del 118 dopo essere stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco di Dalmine che si erano imbattuti per caso nell’incidente appena avvenuto mentre erano in viaggio verso Spirano per domare l’incendio di una palazzina (poi domato dai loro colleghi).

Una famiglia molto riservata

Antonella, che non è mai stata in pericolo di vita (in ospedale era arrivata in codice giallo) dopo l’intervento è stata tenuta sedata per alcune ore e ieri è stata risvegliata. I due fratelli abitano con i genitori in una villetta a schiera al civico 5 di via Monfalcone. Mamma Elisabetta è di origine boliviana, mentre papà Ernesto fino a qualche decina d’anni fa – oggi ha ottant’anni – lavorava come idraulico, anche per il Comune. In passato era stato volontario e proprio durante un suo viaggio in Bolivia aveva conosciuto la donna che sarebbe diventata sua moglie e la mamma dei suoi figli. La famiglia è molto riservata e si vede poco a Stezzano: i genitori si sono chiusi nel loro dolore per la drammatica morte di Gianluigi – che avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 24 aprile – e sono in attesa di notizie positive per l’evoluzione del quadro clinico di Antonella. Sabato non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

I feriti e la vittima sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Dalmine

(Foto di Yuri Colleoni) Nei prossimi giorni sarà organizzato il funerale di Gianluigi. La Procura non ha infatti ritenuto necessario far eseguire l’autopsia. E non si sa, al momento, dove stessero andando venerdì, mentre erano in viaggio, pare a velocità piuttosto sostenuta – come hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale di Bergamo e raccontato diversi testimoni – lungo la ex statale 470, da Dalmine verso Stezzano. Forse qualche dettaglio lo potrà fornire proprio Antonella, una volta che sarà dimessa dall’ospedale e potrà essere sentita dai poliziotti.

La ricostruzione della dinamica