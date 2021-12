Chicco portava in cucina la passione per il territorio, lunedì l’addio al grande chef

La scomparsa improvvisa dello chef Chicco Coria ha lasciato sgomenti tanti conoscenti ed estimatori. Amici, colleghi e clienti, spesso uniti in banchetti, cene o eventi dove la mano di Chicco era in grado di fare la differenza. Da venerdì 3 dicembre la salma del professionista, scomparso giovedì a 54 anni per un’infezione, è composta nell’abitazione di famiglia a Martinengo. Ad accogliere il feretro la sorella Augusta, insieme al cognato Sergio e al nipote Alberto. «Eravamo amici, prima che parenti – commenta commosso Sergio Fratus –. Studiavamo insieme alle scuole medie e Chicco non è mai cambiato. Era una persona dal cuore grande con tutti e si è sempre reso disponibile quando qualcuno gli chiedeva un favore. Negli ultimi tempi abitavamo insieme a Martinengo, un paese di cui era veramente innamorato. Quando andava in giro raccontava con orgoglio le origini della Bassa e promuoveva i prodotti tipici del territorio, a partire dalla famosa patata che ha poi dato origine alla sagra organizzata in centro».

Chicco Coria era sempre in movimento e anche settimana scorsa aveva incontrato diversi amici e colleghi, raccontando di un nuovo progetto che sarebbe partito a gennaio. Nulla faceva presagire ad una tragedia così grande. Nello scorso fine settimana lo chef ha iniziato ad avere i primi problemi legati ad un’infezione e lunedì notte è stato accompagnato all’ospedale di Romano di Lombardia. I medici hanno subito capito che le sue condizioni si stavano aggravando e hanno disposto subito il trasferimento al Niguarda di Milano. Nonostante la sua tempra, il fisico non ha retto: il suo stato di salute è peggiorato fino al ricovero in terapia intensiva, dove si è spento.