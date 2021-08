Reddito di cittadinanza, in 2 anni 2.400 assunzioni

Su quasi 9 mila persone in carico è questo il risultato ottenuto dai Centri per l’impiego della Provincia: 1.533 i posti a tempo indeterminato.

Oltre 12 mila richieste, 2.400 posti di lavoro creati, quasi 9 mila persone attualmente in carico ai Centri per l’impiego. A due anni dall’entrata a regime dei Patti per il lavoro previsti dal Reddito di cittadinanza, e mentre il Parlamento sta discutendo proprio in queste settimane se e come mantenere la misura di sostegno al reddito introdotta nell’aprile del 2019 anche dopo il 2021, per la provincia di Bergamo è ormai tempo di bilanci. Le famiglie residenti nella Bergamasca che, ad oggi, percepiscono il reddito sono 6.937, per un totale di 15.502 persone e un assegno medio mensile di 506 euro per nucleo familiare (dati Inps aggiornati a giugno 2021).

Al netto di coloro che, per motivi di età, malattia o altre fragilità sono in carico ai Servizi sociali dei Comuni, sono 8.886 le persone che invece sono seguite dai dieci Centri per l’impiego gestiti dalla Provincia (Albino, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno). Di questi, però, ce ne sono oltre 2.500 che risultano esclusi (1.519) o esonerati temporaneamente (1.034) dall’obbligo di sottoscrivere il Patto per il lavoro e, dunque, di cercare un’occupazione, per motivi di salute, oppure perché – pur ricevendo il Reddito di cittadinanza – stanno già lavorando.