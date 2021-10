San Pellegrino Terme, il quorum sorride a Fausto Galizzi: e in altri cinque paesi c’è già (quasi) il sindaco

«Andamento lento» sul fronte dell’affluenza per la prima giornata del voto in Bergamasca: soprattutto in mattinata di domenica 3 ottobre i numeri erano piuttosto bassi praticamente ovunque. Col passare delle ore si è un po’ «carburato», ma le cifre restano distanti da quelle di cinque anni fa: ieri sera alle 23, nei 38 Comuni bergamaschi coinvolti aveva votato il 45,83% degli aventi diritto, contro il 66,47% di cinque anni fa.

Numeri che pongono comunque la Bergamasca un po’ al di sopra della media nazionale (che si aggira sul 43%) e regionale, ferma al 40,51 %. E va detto che, a differenza del 2016, quando si votò in un’unica giornata, quest’anno le operazioni di voto proseguiranno anche oggi, dalle 7 alle 15. I confronti dunque si faranno alla fine.