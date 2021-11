«Ti sei sempre preso cura di noi. Ciao Carletto, ci mancherà il tuo sorriso»

Moltissima gente ha voluto stare vicino alla famiglia di Carlo Paoli nel giorno dell’addio. La chiesa era piena e in tanti hanno dovuto seguire la celebrazione dal sagrato. Sulla bara una maglietta, quella della squadra di calcio dei commercialisti di cui era capitano.

Nell’omelia il parroco di Monterosso don Luigi Manenti (che ha concelebrato con don Cristiano Re e don Stefano Bolognini, parroco di Levate, il paese di Silvia, la moglie di Carlo) ha detto: «In un momento come questo sembrano svanire i motivi per cui impegnarsi, svaniscono anche i motivi per cui credere. Dove sei Signore? Come si può stare ancora di fronte a Te, a credere in Te? Queste cose le pensiamo se vediamo la morte come fine di tutto e allora tutto è messo in questione, tutto viene travolto. La morte può portare alla morte, ma a volte è solo nell'oscurità che si possono vedere le stelle, la luce. La morte ci insegna che la vita è la cosa più preziosa . Ci fa capire quanto sono importanti le persone che amiamo e che ci amano . Non dobbiamo tradire la sua memoria e la sua vita , quale è il messaggio che Carlo ci vuole dire con la sua vita e anche con al sua morte? La «perdita» di Carlo non è l’unica cosa che resta della sua morte, anche se oggi è la cosa più tragica, può essere una sfida a diventare più di quello che pensiamo o crediamo di essere . La sua gioia, il suo amore, il suo impegno ci stanno chiedendo di vivere ».