Tragico schianto: addio al commercialista Carlo Paoli, 39 anni, era sposato da 2 mesi

L’incidente in scooter venerdì mattina in viale Giulio Cesare: era appena partito da casa per andare al lavoro.

Il medico ha cercato di rianimarlo per più di un’ora, praticandogli il massaggio cardiaco nella speranza che si riprendesse. Invece Carlo Paoli non ce l’ha fatta: è morto ieri mattina in viale Giulio Cesare, dopo che la sua moto è finita contro un’auto e lui – commercialista di 39 anni, sposato da soli due mesi – è stato sbalzato in avanti e ha picchiato la testa contro il palo del semaforo. L’incidente otto minuti dopo le 7: soltanto alle 8,10 il medico del 118 si è dovuto arrendere e il corpo del professionista è stato coperto con il telo. Illesa, ma chiaramente sotto choc, la donna di 49 anni che era alla guida della Fiat Panda grigia coinvolta nell’incidente.