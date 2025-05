Tajani: «Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità»

«Bergamo è una città martire del Covid e un esempio per la Sanità». Con queste parole, a metà pomeriggio del 29 maggio, Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, si è presentato in visita all’Asst Papa Giovanni XXIII.

Dopo una mattinata al Kilometro Rosso, dove ha accompagnato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in un incontro con gli imprenditori , e dopo un pranzo al roof del San Marco in centro città, Tajani è arrivato all’ospedale assieme a Letizia Moratti , al coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte e il deputato di Alzano Stefano Benigni , vicesegretario del partito, ed è stato accolto dai vertici della struttura sanitaria, oltre che da forzisti quali Alessandra Gallone, consigliera della Ministra Anna Maria Bernini, e i consiglieri regionali Jonathan Lobati e Giulio Gallera.

Il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani in visita all'ospedale Beato Giovanni XXIII. Nella foto: Sorte, Gallera, Locati, Lobati, Tajani

(Foto di Sergio Agazzi)

Si è presentato, il ministro, anche come leader di Forza Italia, nell’ambito di una nuova strategia dell’attenzione del suo partito per la Sanità: «Visiteremo il maggior numero possibile di strutture sanitarie, faremo una grande campagna contro problemi come le liste d’attesa e a favore della sicurezza dei dipendenti della Sanità». C’è in ballo anche una iniziativa legislativa «contro l’obesità», ha detto, «e per corretti stili di vita. Perché, a parte ovviamente l’esistenza di patologie, i giovani non possono pensare di passare i pomeriggi alla playstation e mangiando merendine». Si tratta del progetto della Rete Italiana Obesità.