Rapina alle Poste di Mozzo: il video del colpo (poi sfumato)

I carabinieri di Bergamo hanno diffuso nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre il video della rapina sventata all’Ufficio postale di Mozzo. Il fatto risale a ieri, alle 13.30 : poco prima della chiusura, un malvivente solitario ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Lochis armato di pistola. All’interno si trovavano il direttore e una dipendente dello sportello . Prima di entrare in azione , il rapinatore, un 45enne italiano , ha anche atteso che alcuni operai che stavano lavorando alla palazzina che ospita anche l’ufficio postale si fermassero e allontanassero per la pausa pranzo.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della vicina Stazione di Curno (coadiuvati dalla sezione Radiomobile) che, dopo aver raccolto alcuni indizi sul malvivente, sono riusciti in poco tempo a bloccarlo nell’ufficio postale per poi portarlo in caserma in stato di arresto con l’accusa di rapina aggravata. La somma asportata e recuperata durante la perquisizione del rapinatore ammonta a 540 euro in contanti, nonché due cellulari appena asportati al direttore e ad una dipendente.