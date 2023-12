Intrusi nelle case, i sindaci in provincia invitano alla prudenza per prevenire i colpi

Esti ha invitato la popolazione a tener alta la guardia, postando su Facebook alcuni fotogrammi di una telecamera privata in cui si vedono i ladri che entrano nel recinto di una casa. «I ladri prima hanno rubato in una casa in via Monte Clemo a Esmate (Solto Collina), dove per fortuna non c’erano i proprietari, tentando poi di entrare in altre due case - spiega -. In via Rossini, nella zona residenziale prima di giungere in paese, le telecamere private hanno colto due uomini e una donna a volto scoperto e con in testa dei cappellini nel recinto di un’abitazione. Sono stati segnalati in giardino anche dal custode di una villa». I ladri sono entrati in azione tra le 18 e le 19, orari tipici in cui si commettono la maggior parte dei furti.