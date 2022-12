Badanti, l’aumento rischia di pesare solo sulle famiglie

La clausola è inserita nel contratto collettivo nazionale di lavoro, e salvo nuove intese scatterà automaticamente. Dal 1° gennaio le retribuzioni di colf, badanti e baby sitter dovrebbero aumentare del 9% rispetto agli attuali «minimi», in applicazione dell’adeguamento all’inflazione. Il tema interessa circa 12mila lavoratrici regolari in Bergamasca – il lavoro di cura è sulle spalle soprattutto di donne, in gran parte straniere – e indicativamente altrettante famiglie. In gioco c’è un sottile equilibrio: la tutela delle lavoratrici da un lato e gli equilibri finanziari delle famiglie dall’altro.