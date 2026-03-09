Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Marzo 2026

Bergamo, ispezionati due kebab: sanzioni per oltre 11mila euro

I CONTROLLI. Proseguono i controlli ai pubblici esercizi disposti dal Questore della provincia di Bergamo per verificare il rispetto delle normative di settore, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e alle condizioni igienico-sanitarie.

Redazione Web
Redazione Web
In azione i Carabinieri del Nas per ispezionare due kebab di Bergamo
In azione i Carabinieri del Nas per ispezionare due kebab di Bergamo

Bergamo

Nel pomeriggio del 6 marzo, il personale della Divisione amministrativa della Questura, con la collaborazione dei Carabinieri del Nas e della polizia locale, per gli ambiti di rispettiva competenza, ha effettuato un controllo congiunto presso due esercizi pubblici della città di Bergamo adibiti alla somministrazione di alimenti.

Nel corso dell’ispezione presso un kebab sono emerse diverse carenze igienico-sanitarie, in particolare nelle modalità di conservazione degli alimenti all’interno delle celle frigorifere. Sono state inoltre riscontrate diffuse irregolarità nella cartellonistica prevista dalla normativa sanitaria e commerciale, tra cui la mancata esposizione del cartello relativo al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni per 4mila euro.

I controlli in uno dei due locali
I controlli in uno dei due locali

Controlli in un secondo locale: 7mila euro di multa

Carabinieri e polizia in azione
Carabinieri e polizia in azione

In un kebab, destinato alla sola somministrazione di alimenti da asporto, è stata riscontrata la presenza di clienti seduti intenti a consumare i prodotti acquistati. Durante il controllo sono inoltre emerse carenze igienico-sanitarie relative alla preparazione degli alimenti e alla loro tracciabilità.Nel corso dell’ispezione, in sostituzione del titolare dell’attività, è stato fatto intervenire un preposto autorizzato, poiché al momento dell’accesso nel locale era presente una persona non autorizzata, intenta alla preparazione degli alimenti e priva della formazione e dei requisiti previsti dalla normativa commerciale e sanitaria. Le irregolarità sono state contestate e sanzionate con una multa da 7mila euro. Disposta anche la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni anche presso altri esercizi della provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Salute
Medicina
Sociale
Questioni sociali (generico)
Questura
Carabinieri del Nas
Polizia Locale