Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Furti a Bergamo e provincia, Carnevali e Angeloni: «Servono più forze dell’ordine»

LA NOTA. «Ulteriori risorse sono imprescindibili. Ora più che mai è necessaria una risposta incisiva dello Stato per proteggere la comunità».

Redazione Web
Redazione Web
Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo

Bergamo

«A Bergamo e provincia servono più forze dell’ordine». È il riassunto di una nota diramata nel pomeriggio di domenica 7 dicembre dalla sindaca Elena Carnevali e dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, dopo il tentativo di furto nella villa dell’agente immobiliare Gianfederico Belotti nella serata di sabato 6 dicembre e altri fatti simili, in città come in provincia.

Leggi anche

«Quartieri residenziali presi di mira»

«È evidente - si legge - che l’attenzione delle organizzazioni malavitose si stia concentrando in modo particolare su ville e quartieri residenziali. Per monitorare e prevenire queste situazioni, nel quartiere Finardi sono stati attivati otto punti di videosorveglianza pubblica, collegati non solo con la polizia locale, ma anche con la Questura e i carabinieri. Inoltre, grazie al prezioso lavoro di collaborazione con il consorzio Finardi, è attivo un gruppo di controllo di vicinato».

Leggi anche

«Rinforzi fondamentali»

Il Comune esprime vicinanza alla famiglia Belotti, sottolineando una «crescente incidenza di reati. Non bastano proclami - prosegue la nota - e le sole sostituzioni del personale per garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale che arrivino rinforzi di personale delle forze dell’ordine, soprattutto della polizia di Stato, affinché la presenza sul territorio sia più visibile e tangibile. Solo con una maggior presenza dello Stato, con un adeguato potenziamento e proseguendo nel coordinamento efficace tra le diverse agenzie di sicurezza potremo affrontare con successo questa crescente minaccia. Ma è chiaro che ulteriori risorse sono imprescindibili per indagare, perseguire e garantire la sicurezza dei nostri quartieri e la tranquillità delle nostre famiglie. Ora più che mai è necessaria una risposta incisiva dello Stato per proteggere la comunità, individuare e prevenire simili situazioni in futuro».

