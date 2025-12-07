Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino

NELLA NOTTE. Dopo la terribile rapina di Treviglio momenti di paura a Bergamo: qui un tentato furto si è verificato nella serata tra sabato e domenica 7 dicembre nel quartiere Finardi.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Bergamo

Presa di mira la villa di Gianfederico Belotti, noto agente immobiliare bergamasco, che ha evitato per un soffio il furto. Erano da poco passate le 21, quando Belotti, che stava guardando la partita dell’Atalanta, è stato avvisato da sua figlia che abita al piano superiore e che gli ha segnalato un’intrusione di due ladri nell’abitazione, allertata dal vicino. I due malviventi, a volto coperto, avevano cercato di entrare nel giardino, riuscendo a sfondare la porta blindata della taverna.

Bloccati dalla porta blindata che separa i piani, i malviventi sono quindi usciti nel giardino e hanno provato a forzare la finestra della lavanderia. Il tutto registrato dalle telecamere che li ha ripresi.

Ad evitare il peggio è stato l’intervento tempestivo di un vicino, che ha notato i ladri e lanciato l’allarme, facendo fuggire i ladri. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sul caso anche grazie ai filmati delle telecamere che hanno ripreso il tentato furto.

