Tentano di rubare nella villa di un imprenditore a Bergamo, ladri scappano grazie al vicino

Presa di mira la villa di Gianfederico Belotti, noto agente immobiliare bergamasco, che ha evitato per un soffio il furto. Erano da poco passate le 21, quando Belotti, che stava guardando la partita dell’Atalanta, è stato avvisato da sua figlia che abita al piano superiore e che gli ha segnalato un’intrusione di due ladri nell’abitazione, allertata dal vicino. I due malviventi, a volto coperto, avevano cercato di entrare nel giardino, riuscendo a sfondare la porta blindata della taverna.

Bloccati dalla porta blindata che separa i piani, i malviventi sono quindi usciti nel giardino e hanno provato a forzare la finestra della lavanderia. Il tutto registrato dalle telecamere che li ha ripresi.