Il Villaggio di Natale in piazzale Alpini: al via con 25 casette piene di sorprese - Le foto

Taglio del nastro questa mattina (16 novembre) per la 16esima edizione del Villaggio di Natale in piazzale Alpini, che terrà compagnia a bergamaschi, visitatori e turisti fino al 29 dicembre prossimo. Le 25 casette in legno saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, mentre il sabato dalle 10 alle 22. All’inaugurazione erano presenti Fabrizio Archetti, presidente dell’associazione Notèr de Bèrghem, insieme a Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti e al vicesindaco Sergio Gandi.

Da venerdì 15 novembre è iniziato un bel via vai di passanti, a caccia di ricordi e regali tra prodotti artigianali e gastronomici, come bretzel dolci e salati, pizzoccheri valtellinesi e dolci ungheresi. Tra le novità 2024 ci sono i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere in una densa cioccolata calda ed i cannoli siciliani. Le idee regalo spaziano tra sciarpe, guanti, berretti, borse di cuoio, ciabatte e pantofole in feltro e calzette di lana di alpaca. Non mancano infine decorazioni e prodotti artigianali in legno, così come gli articoli di bigiotteria.

Villaggio di Natale e bancarelle sul Sentierone - Le foto Al via sabato 16 novembre il Natale in centro a Bergamo con tante attrazioni. Bedolis