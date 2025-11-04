Lavori all’ex Italcementi: via Camozzi cambia volto

A distanza di tre anni dalla prima pinzata, che ha dato il via alla demolizione dell’ex sede Italcementi , in centro a Bergamo, sta prendendo forma il nuovo complesso residenziale «Il Camozzi» realizzato da Ferretticasa.

Si toglie il velo al nuovo complesso di via Camozzi

In questi giorni gli operai sono al lavoro per smontare le impalcature, che mostrano le nuove facciate con loggiati, una delle peculiarità del progetto curato dallo studio Lombardini22. Tutta l’operazione di riqualificazione, che sta procedendo a step anche per quanto concerne la consegna degli appartamenti, prevede l’ultimazione di altre abitazioni nei prossimi mesi. Il cantiere si concluderà in toto entro l’inizio del 2027, quando saranno già terminate anche le opere di urbanizzazione sulle vie Camozzi e Madonna della Neve.

Le opere di urbanizzazione

Le due direttrici vedranno la realizzazione di ampi marciapiedi alberati, che andranno a sostituire i precedenti passaggi per i pedoni storicamente molto più sacrificati. Saranno accompagnati da una nuova pista ciclabile che unirà via Stoppani a via Madonna della Neve, nel solco del precedente collegamento, che in determinate fasce orarie permetteva il transito anche alle persone esterne all’Italcementi.

La rigenerazione urbana dal 2022

Il rendering del nuovo complesso tra le vie Camozzi e Madonna della Neve

Consegnate le prime case

Le prime case consegnate sono già abitate dalle nuove famiglie, residenti nell’edificio ristrutturato che insiste su via Madonna della Neve. Nell’area di cantiere, dove stanno sorgendo gli altri immobili, il lavoro prosegue fra operazioni di carpenteria, gettate di calcestruzzo e finiture che vedono impegnate decine di operai. Soletta dopo soletta, i pilastri hanno raggiunto il tetto del complesso su buona parte dell’area, che ha completamente cambiato volto rispetto all’ex sede centrale di Italcementi.

Il cantiere si concluderà nel 2027