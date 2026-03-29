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Cronaca / Bergamo Città Domenica 29 Marzo 2026

L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video

L’OMAGGIO. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. Il momento di raccoglimento con i 30 dipendenti del suo studio. Alle 17 la preghiera con la sua Giunta.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video
La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni
(Foto di Bedolis)

Una folla di cittadini sta rendendo omaggio a Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. La camera ardente, aperta dalle 9 di questa mattina - domenica 29 marzo - nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni, è un continuo via vai di persone. Il feretro è arrivato intorno alle 8,30 in piazza Matteotti, accolto dai familiari insieme alla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali e alla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo.

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La bara, disposta davanti ai banchi dove Franco Tentorio ha seduto per 49 anni, stabilendo un vero record di presenze nei diversi ruoli tra consigliere di minoranza, maggioranza, assessore, vicesindaco e poi primo cittadino della sua amata città. Decenni trascorsi a discutere delibere e ordini del giorno con l’obiettivo di valorizzare il capoluogo con un’attenzione ai grandi progetti ma anche al settore sociale con il sostegno dei più fragili.

L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video
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L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video
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Una foto in famiglia
L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video
L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video

Tanti politici, amministratori, imprenditori, colleghi commercialisti e rappresentanti istituzionali, affiancati da parenti, amici, collaboratori e tanta gente comune, si sono dati appuntamento nella sede del Comune per un saluto di commiato.

Alle 10 sono arrivati a Palazzo Frizzoni i suoi trenta dipendenti, visibilmente commossi per la scomparsa improvvisa di una persona che non era considerata solo un datore di lavoro ma una vera e propria guida. Il malore è avvenuto venerdì mattina sotto i loro occhi e quasi tutti hanno vissuto i momenti concitati legati all’arrivo dei soccorsi con il tentativo di rianimare Franco Tentorio tra le speranze e le preghiere dei presenti.

L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video
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L’omaggio alla camera ardente a Palazzo Frizzoni
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Alle 17 è previsto un momento di raccoglimento con gli assessori della sua Giunta, che l’hanno affiancato nel quinquennio di mandato, rimanendo poi successivamente in contatto con il loro sindaco. La camera ardente in sala consiliare rimarrà aperta al pubblico fino alle 19, mentre i funerali sono previsti per domani mattina alle 10 nella chiesa del Tempio Votivo, a pochi passi dalla residenza di Franco Tentorio nel quartiere di Santa Lucia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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