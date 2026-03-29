L’omaggio a Tentorio a Palazzo Frizzoni: l’accoglienza della sindaca Carnevali, il saluto dei suoi dipendenti - Foto e video

Una folla di cittadini sta rendendo omaggio a Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. La camera ardente, aperta dalle 9 di questa mattina - domenica 29 marzo - nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni, è un continuo via vai di persone. Il feretro è arrivato intorno alle 8,30 in piazza Matteotti, accolto dai familiari insieme alla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali e alla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo.

La bara, disposta davanti ai banchi dove Franco Tentorio ha seduto per 49 anni, stabilendo un vero record di presenze nei diversi ruoli tra consigliere di minoranza, maggioranza, assessore, vicesindaco e poi primo cittadino della sua amata città. Decenni trascorsi a discutere delibere e ordini del giorno con l’obiettivo di valorizzare il capoluogo con un’attenzione ai grandi progetti ma anche al settore sociale con il sostegno dei più fragili.

Una foto in famiglia

Tanti politici, amministratori, imprenditori, colleghi commercialisti e rappresentanti istituzionali, affiancati da parenti, amici, collaboratori e tanta gente comune, si sono dati appuntamento nella sede del Comune per un saluto di commiato.

Alle 10 sono arrivati a Palazzo Frizzoni i suoi trenta dipendenti, visibilmente commossi per la scomparsa improvvisa di una persona che non era considerata solo un datore di lavoro ma una vera e propria guida. Il malore è avvenuto venerdì mattina sotto i loro occhi e quasi tutti hanno vissuto i momenti concitati legati all’arrivo dei soccorsi con il tentativo di rianimare Franco Tentorio tra le speranze e le preghiere dei presenti.

L’omaggio alla camera ardente a Palazzo Frizzoni