Lumini sul lago, balli a Clusone e sagre: il Ferragosto nelle valli - Il programma

Dalle valli al lago, per la settimana di Ferragosto la Bergamasca si riempie di eventi e attività per tutte le età, tra tradizioni, buon cibo e tanto divertimento. Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti dei prossimi giorni.

In Valle Seriana

Iniziamo la rassegna dalla Valle Seriana. A Rovetta, dopo il Palio degli asini di San Lorenzo, la Pro Loco si prepara ad allestire in via Fantoni la lunga tavolata che venerdì 16 agosto ospiterà la «Sagra dei Bertù», i ravioli dal gustoso ripieno e con le grandi orecchie (come quelle degli asini), il tutto condito con musica, mercatini e animazione per una grande festa. A Clusone oggi, vigilia di Ferragosto, invece si balla in piazza dell’Orologio (dalle 21), mentre sabato 17 il centro ospiterà i mercatini, il punto ristoro con «pà e strinù» e in serata lo spettacolo del Palo della cuccagna. Il 16 da non perdere la tradizionale Festa di San Rocco alla chiesetta dedicata ai Santi Defendente e Rocco con mercatini lungo la via dal pomeriggio, visita guidata, alle 20 la Messa con processione per le vie del paese e a seguire spettacolo pirotecnico. Dal 16 al 18 in via Regalia a Castione la quinta edizione di «Presolana Street food» con Confesercenti e i sapori delle cucine da strada internazionali. A Cerete si torna nel passato, sabato 17 agosto, con «Cerete, dove il passato vive nel presente» proposto dall’associazione «La Sorgente» al parco dei Mulini: dai laboratori per creare la focaccia alla trebbiatura storica, l’apertura del Museo Macer e dei Mulini, la presentazione del libro «Polenta. Dalla puls romana alla rivoluzione del mais», con l’autrice Irene Foresti (alle 18); e poi l’aperitivo al Mulino di Sotto, la passeggiata gastronomica (alle 19) e lo spettacolo della compagnia «Olt e Bas».

La sagra dei Bertù a Rovetta I fuochi d’artificio a Leffe

Domenica tra i Borghi della Presolana in programma il tour in ebike «Tra campi e sapori»: gli interessati possono prenotare il proprio posto su borghipresolana.com. A Piario fino a venerdì ci sarà la «55ª Sagra di San Rocco» con gonfiabili, servizio ristoro a pranzo e cena, concerti. Il 15 Messa alle 18 e spettacolo pirotecnico alle 22; venerdì 16 la Messa sarà celebrata alle 8.30 e alle 10.30. Ad Ardesio il «Ferragosto ardesiano» si è aperto il 12 con l’incontro curato e condotto da Antonio Rosti, «Il mondo come un palcoscenico. Parola di Shakespeare»; stasera, 14 agosto, spazio all’Atalanta con la finale di Supercoppa Uefa, trasmessa al bar «Smile» alle 21, e giovedì il mercato settimanale nel centro storico. Si prosegue poi con una serata musicale venerdì 16 alle 21, «Ardesio in scatola» sabato 17 dalle 10, e gran finale nella serata di domenica 18 con la tombolata alle 20.30. Sabato 17 agosto a Gromo invece torna l’incanto di «Gromo Medievale»: per un giorno il borgo, tra i più belli d’Italia, fa un tuffo nel passato e propone la tradizionale rievocazione medievale con dame e cavalieri, falconieri, arcieri, pranzo e cena con prodotti tipici e musica. Alle 21 spettacolo finale con il fuoco.

In Val Gandino

In Val Gandino, a Leffe, fino a sabato è in programma la sagra di San Rocco nell’omonima località collinare. Musica e buon cibo tutte le sere, grazie all’organizzazione del gruppo Amici di San Rocco. Venerdì 16 alle 9 la Messa solenne presieduta da monsignor Andrea Paiocchi. In serata lo spettacolo pirotecnico, famoso per la sua imponenza, che richiama ogni anno migliaia di persone. Venerdì 16 a Lizzola dalle 17 si svolgerà il mercatino serale con banchetti di gastronomia, hobbystica e artigianato, mentre a Valbondione (alle 20.30) è in programma lo spettacolo di bike trial con il campione Marco Bonalda. Sabato 17 si andrà invece alla scoperta della «Croce delle donne», un evento storico tra i meno conosciuti legati a Valbondione. Un percorso descrittivo condurrà i partecipanti fino al luogo dove, il 25 aprile 1919, persero la vita tre giovani donne durante il trasporto dell’esplosivo utilizzato per la frantumazione delle rocce al Piano del Barbellino. Il tragico evento è ricordato dalla presenza di una croce sul sentiero. Alle 20.45 si tornerà a Lizzola dove, nella chiesa parrocchiale, si terrà il concerto del quintetto fiati Orobie. Domenica 18 terzo appuntamento stagionale con l’apertura delle cascate del Serio, dalle 11 alle 11.30.

In Valle Brembana

Ferragosto in Val Brembana è stato sempre sinonimo di fuochi d’artificio a San Pellegrino, ma quest’anno i fuochi saranno sostituiti da uno spettacolo di fontane danzanti e di laser. Verranno proposti due show, alle 21.30 e alle 22.30, sempre sul viale Papa Giovanni. Nello stesso giorno anche il mercatino con gli ambulanti da Forte dei Marmi. Sempre il 15 appuntamento con le tombolate a Oltre il Colle, Santa Brigida e Piazzatorre, dove in serata si terrà anche «Notte d’incanto», con i più grande successi della musica italiana. Alle 17, invece, tappa sul monte Alben per il concerto d’alta quota del «Mountain Music Festival». Due appuntamenti di richiamo anche oggi, vigilia di Ferragosto. A Serina, dalle 21, nel centro storico troverete il «Carnevale d’agosto» con maschere, color party e musica. A Reggetto di Vedeseta, invece, in programma la tradizionale «Festa del fè»: alla cooperativa «Sant’Antonio» di Reggetto, dalle 10, appuntamento con visite guidate alla stalla, pranzo con menù a tema e con prodotti tipici locali; dalle 14 la «Gara del fas» per i bambini (fino a 13 anni), dalle 16.30 la merenda del Bergamino e dalle 19 la cena. Alle 21 i tifosi potranno assistere alla partita di Super Coppa Europea Atalanta-Real Madrid su maxi schermo. Per chi vuole salire in quota con le seggiovie, impianti aperti a Foppolo e Piazzatorre fino a fine agosto. Roncobello vedrà le creste delle sue montagne illuminarsi con suggestive fiaccole in occasione della serata del 15 di agosto; lo spettacolo è organizzato dalla Pro Loco.

Anche a Bergamo sarà un Ferragosto caldo e assolato. Video di www.bergamotv.it

Lago d’Endine

Sul lago d’Endine oggi il 36° mercatino di via Loj torna a vivacizzare l’estate, con le bancarelle di oltre 50 espositori di artigianato, hobbistica, enogastronomia e altro ancora, mentre tre punti ristoro, con annessa una «chill-zone», sforneranno prelibatezze della cucina locale. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, giocolieri e attività per bambini. A fare da filo conduttore saranno le rappresentazioni della leggenda della Dama bianca, con il gran finale a cura del Gruppo feste oratorio (Gfo) di Albano Sant’Alessandro.

I lumini sul lago d’Iseo I giochi di luce a Lovere

Lago d’Iseo

Sulle rive del Sebino a Ferragosto la parrocchia di Riva di Solto inizierà la sua 41ª Sagra di San Rocco con la suggestiva e partecipata deposizione dei lumini sul lago. Per la solennità di San Rocco alle 9 Messa e processione accompagnata dalla «Banda della Collina». Domenica 18 la gigantesca riproduzione della Coppa Uefa Europa League dell’Atalanta farà tappa nel piccolo borgo lacustre. Finale alle 22 con tombolata e spettacolo pirotecnico. Infine, superata la galleria del Corno di Predore, al Lido San Rocco, sede dell’omonima chiesetta, venerdì 16 alle 20.30 per la solennità del Santo verrà celebrata la Messa sul molo dal parroco don Ivan Dogana, che accoglierà la statua viaggiante a bordo di un’imbarcazione illuminata seguita da altre. Al termine, verrà deposta sul fondale del molo la grande «croce degli abissi» in marmo bianco con l’effigie del Cristo a cura degli amici del centro sub di Bergamo. Anche qui botto finale con uno spettacolo pirotecnico sul lago.

L’appuntamento di Ferragosto per Sarnico è la 67ª edizione della «Fiera degli uccelli e dei cani da caccia» promossa dalla sezione cacciatori e patrocinata dall’amministrazione comunale e dalla Federazione italiana caccia, mentre oggi si svolgerà sul Sebino uno degli spettacoli pirotecnici più attesi dell’estate: quello della Pro Loco di Castro che organizza da lunedì a giovedì sera il Ferragosto in piazza con musica dal vivo e servizio ristorazione. A Lovere per tutta la settimana continuano gli appuntamenti culturali e pop che caratterizzano l’estate 2024: nella basilica di Santa Maria in Valvendra è esposta la «Quercia di Mamre» realizzata dall’artista trentino Settimo Tamanini; bis di mostre in Accademia Tadini, con «Pop Vision 70» e «Per Sempre» con protagonista i quadri di Angelo Morbelli; sul lungolago proseguono invece i giochi di luce dedicati alla storia della televisione italiana. A Bossico infine è l’oratorio a proporre un paio di appuntamenti: una tombolata la sera di Ferragosto e lo show del «Vava 77» sabato sera.

Valle di Scalve

Passando alla Val di Scalve, a Schilpario oggi si tiene la «Festa del miele»: in piazza Cardinal Angelo Mai dalle 9 inizia un’intera giornata con mercatini e animazione dedicati alla scoperta del mondo delle api e dei loro prodotti. A pranzo e a cena al Palazzetto dello sport la Festa degli Alpini permette poi di gustare i piatti tipici della tradizione. Sabato 17, a partire dalle 14, al Centro sportivo verrà organizzato uno schiuma party, con l’animazione di dj Tony Tranquillo. Domenica 18 agosto, nella frazione di Barzesto, torna invece la «Festa del latte». Dalle 14 verranno organizzati laboratori per grandi e piccoli: saranno presenti gli animali della fattoria e saranno offerte delle dimostrazioni della tessitura della lana, mungitura delle mucche, lavorazione del latte. Nel centro di Colere venerdì 16 si svolgerà invece la «Coler run», la celebre corsa in cui si viene travolti dai colori.