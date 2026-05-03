Maestri del lavoro, 21 stelle. «Esempi di professionalità»

Il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ha ospitato il Primo Maggio la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito ai nuovi Maestri del lavoro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha concesso la decorazione con il diploma a 21 bergamaschi. All’appuntamento erano presenti il prefetto Luca Rotondi e il console dei Maestri del lavoro della nostra provincia, Gianluigi Belotti; il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia; il console regionale dei Maestri del lavoro, Maurizio Marcovati; il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, Luciana Volta; il direttore dell’ispettorato del lavoro – area metropolitana Milano, Carlo Colopi; il vicesindaco della città metropolitana Milano, Francesco Vassallo; l’assessore comunale allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Alessia Cappello e il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi.

Scanditi dagli applausi della platea, sono stati chiamati sul palco i 21 nuovi maestri del lavoro bergamaschi, che hanno ottenuto il riconoscimento: Arno Adobati, in forza alla Polynt Spa dal 1985; Sergio Berzi, che lavora per l’azienda Lovato Electric Spa dal 1978; Giovanni Caravina, in servizio dal 1998 presso Bks Automation Srl; Giuseppe Cereda, attivo dal 1986 nel Gruppo Enel; Paolo Cipelli, protagonista di una lunga carriera manageriale iniziata in Brembo Spa negli anni ’80 e oggi consigliere delegato di Kilometro Rosso; Enrico Della Torre, che lavora per Cava Suriana Srl; Oliviero Deponti, in servizio alla Colombo Filippetti Spa dal 1982 al 2025 fino all’età della pensione; Giuseppina Fossati, in servizio dal 1994 presso l’azienda Al-Gom Srl; Armando Stefano Francavilla, che lavora per Lovato Electric Spa dal 1982; Gianmarco Galli dell’azienda Performance in Lighting Spa; Massimo Gelmi, responsabile filiale Lombardia in Gewiss Spa; Emilio Gusmini, che opera dal 1984 in Confartigianato Imprese di Bergamo con il ruolo di responsabile del polo di Grumello del Monte e degli uffici di Sarnico e Trescore Balneario; Elena Intacchi, che lavora da 38 anni in Robur Spa come assistente della direzione vendite Italia; Maurizio Leonardi, in servizio dal 2004 alla Polynt Spa, dal 2020 vicepresidente esecutivo Europa del gruppo; Rosella Antonella Locatelli, che lavora da oltre 37 anni nel Cantiere Tri Plok Srl; Valerio Rosario Mariani, entrato nel 1987 in Italtrans Spa con la qualifica di autista, fino a diventare responsabile gestione traffico, in pensione dal 2023; Maddalena Pedrini, che dal 1988 ha intrapreso una lunga carriera in Poste Italiane Spa; Roberta Perletti, in servizio dal 1987 presso Robur Spa; Lorenzo Prandini, che dal 1989 lavora per Italtrans Spa come figura di riferimento nell’area amministrativa, dove ricopre la carica di dirigente; Paola Zaccaria, che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore chimico e dei servizi all’interno di Federchimica ed Ezio Zucchinali, in servizio da oltre 40 anni alla Robur Spa.